Рванули трубы, на улицах пар! Сибирь обратилась к Москве с прямым призывом

Александр Хироников

Ничего не напоминает? "Ну и ну! Что делается! Начало ХХI века, а у нас в доме одна пара валенок на двоих. Ну как при царе Горохе. - А почему так вышло-то? Что у вас средствов нету? То есть денег у вас не хватает. - Средства у нас есть. У нас ума не хватает!" Ума у УК хватает, но... Весь ум в собственный карман ушел. На жителей не осталось!