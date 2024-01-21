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Рванули трубы, на улицах пар! Сибирь обратилась к Москве с прямым призывом

Рванули трубы, на улицах пар! Сибирь обратилась к Москве с прямым призывом

Царьград ФОТО: АЛЕКСЕЙ БЕЛКИН/GLOBALLOOKPRESS Режим ЧС ввели в Новосибирске после нескольких аварий на теплосетях, а в областном Заксобрании попросили правительство России национализировать теплосети.

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Комментарии
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Мария Беликова
Прорывы бывают вне зависимости от власти.
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1 час.
Александр Хироников
Ничего не напоминает? &quot;Ну и ну! Что делается! Начало ХХI века, а у нас в доме одна пара валенок на двоих. Ну как при царе Горохе. - А почему так вышло-то? Что у вас средствов нету? То есть денег у вас не хватает. - Средства у нас есть. У нас ума не хватает!&quot; Ума у УК хватает, но... Весь ум в собственный карман ушел. На жителей не осталось!
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32 мин.
NADEGDA PAYNYH
Что хотели в 90годы-развалили,ваучеры от Чубайса получили,недвижимость продали за них.Вот за что боролись,на то и напоролись,а теперь кричим караул.Зарплаты этим депутатам ,как всем,вот тогда и будут думать о народе и их бедах,а не будут думать о нуждах народа,деньги,вместо их зарплат пойдут на ремонт теплотрасс. А  там,где закрыты детские учреждения и больницы от аварий-поселить людей в их хоромы,сразу подействует
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23 мин.

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