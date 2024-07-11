Подрядчик обязан отремонтировать детские площадки в Салехарде после выявления проблем с покрытием и чистотой

В Салехарде критике подверглись условия на некоторых детских площадках. По данным районной прокуратуры, на одной из таких площадок, расположенной на улице Броднева, 8А, были обнаружены серьезные недостатки - повреждение амортизирующего покрытия, наличие граффити и рост травы.