Подрядчик обязан отремонтировать детские площадки в Салехарде после выявления проблем с покрытием и чистотой

В Салехарде критике подверглись условия на некоторых детских площадках. По данным районной прокуратуры, на одной из таких площадок, расположенной на улице Броднева, 8А, были обнаружены серьезные недостатки - повреждение амортизирующего покрытия, наличие граффити и рост травы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии