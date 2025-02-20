«Безумный король Киева: почему Зеленский не может позволить себе прекратить войну»

ВС Вадим Скоробогатов Как жалок ШУТ на троне короля....Как ГЛУП народ, который то позволил...(Р.Бёрнс)

Михалыч Чего хорошего ожидать. Европа, генетически ненавидящая Россию, страшно боится нашего усиления и поэтому готова поддержать любого идиота, который губит свою страну ради спокойствия Запада. А хохлы - это тупая масса упертых, но якобы хитрых глупцов управляемых международным сионизмом через собственных олигархов.