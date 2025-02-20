Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Безумный король Киева: почему Зеленский не может позволить себе прекратить войну»

«Безумный король Киева: почему Зеленский не может позволить себе прекратить войну»

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Как жалок ШУТ на троне короля....Как ГЛУП народ, который то позволил...(Р.Бёрнс)
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1 д.
Михалыч
Чего хорошего ожидать. Европа, генетически ненавидящая Россию, страшно боится нашего усиления и поэтому готова поддержать любого идиота, который губит свою страну ради спокойствия Запада. А хохлы - это тупая масса упертых, но якобы хитрых глупцов управляемых международным сионизмом через собственных олигархов.
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1 д.
Valentina Garmuviene
Так этот шут обещал закончить войну и они ему поверили , а он их обманул ! Печально для них и для шута печальнее вдвойне !
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23 час.
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