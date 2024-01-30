Алейшо: Вендел останется в «Зените» до конца сезона

Полузащитник «Зенита» Вендел не сменит клуб как минимум до конца сезона-2023/24. По информации журналиста Фабио Алейшо, игрок останется в клубе до конца сезона, все слухи о переговорах с другими командами не соответствуют действительности.
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