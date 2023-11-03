Пермский эксперт рассказал, как поддержать иммунитет с помощью правильного питания

Состояние пищеварительной системы непосредственно влияет его на работу.Кандидат медицинских наук и научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников рассказал, что состояние пищеварительной системы напрямую влияет на работу иммунитета, поскольку большая часть иммунных клеток находится в органах желудочно-кишечного тракта.
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