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Воронежские новости

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Спрос смещается с ипотеки на потребкредиты: чего ждать заемщикам Воронежской области

Спрос смещается с ипотеки на потребкредиты: чего ждать заемщикам Воронежской области

По итогам 2026 года выдачи розничных кредитов в России достигнут 13 трлн рублей*, что на 34% больше показателей предыдущего года.

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