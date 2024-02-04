Англосаксы в русофобском запале мостят дорогу к бездне мирового кровопролития, — Слуцкий

Глава ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по международным делам и кандидат в президенты в гонке 2024 года Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения СМИ о том, что Лондон предложил союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса.
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