Англосаксы в русофобском запале мостят дорогу к бездне мирового кровопролития, — Слуцкий

Глава ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по международным делам и кандидат в президенты в гонке 2024 года Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения СМИ о том, что Лондон предложил союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса.