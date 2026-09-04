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Царьград

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Артем Шуманский арендован «Акроном» до лета 2029 года

Артем Шуманский арендован «Акроном» до лета 2029 года

Форвард ЦСКА Артем Шуманский арендован клубом «Акрон» до лета 2029 года. Стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.

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