Артем Шуманский арендован «Акроном» до лета 2029 года

Форвард ЦСКА Артем Шуманский арендован клубом «Акрон» до лета 2029 года. Стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
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