Экс-глава МИД Украины рассказал, как из-за обиды Зеленского Киев на год остался без посла в Лондоне

Экс-министр иностранных дел Украины и бывший украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал в своем интервью агентству РБК-Украина о работе своего сменщика Валерия Залужного в должности посла в Великобритании.
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