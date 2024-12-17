Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-глава МИД Украины рассказал, как из-за обиды Зеленского Киев на год остался без посла в Лондоне

Экс-глава МИД Украины рассказал, как из-за обиды Зеленского Киев на год остался без посла в Лондоне

Экс-министр иностранных дел Украины и бывший украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко  рассказал в своем интервью агентству РБК-Украина о работе своего сменщика Валерия Залужного в должности посла в Великобритании.

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