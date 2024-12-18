Мужчина забил знакомого табуреткой во время распития антисептиков

Мужчина до смерти забил своего знакомого табуреткой в ссоре, возникшей при распитии антисептиков, а затем провел в квартире с его телом еще несколько дней, сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
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