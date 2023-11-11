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Суд в Новосибирске оставил в СИЗО четверых диверсантов

Суд в Новосибирске оставил в СИЗО четверых диверсантов

Четверо новосибирцев, которых обвиняют в диверсиях, встретят Новый год в СИЗО. Ленинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей четверым новосибирцам – фигурантам уголовных дел о диверсиях.

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