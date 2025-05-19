Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели телефонный разговор с Трампом по Украине

Премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные консультации с лидером США Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования, сообщает пресс-служба итальянского правительства.
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