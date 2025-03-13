Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости.
Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп
Комментарии
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Юрий Ильинов
Поддерживаю. Сомневаюсь, что до многих дотянемся. Тем, что попадутся, прощать нельзя. Узаконить смертную казнь. Узаконить опасные работы, как наказание. Победы! Осудим фашистов!
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20 час.
Юрий Ильинов
«Это сигнал»: западные аналитики озаботились тем, что при посещении Курской области президент РФ был в военной форме Западная пресса обсуждает первый с начала украинского вторжения визит президента России в Курскую область. Напомним, что о ходе контртеррористической операции в курском приграничье Верховному главнокомандующему докладывал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Западные ресурсы в первую очередь «озаботились» тем, что Владимир Путин «впервые с начала войны появился перед камерами в военной форме». В ряде европейских изданий и каналов это было истолковано как «не случайность». Европейские «аналитики» пытаются придать такому внешнему виду российского президента статус «сигнала всему Западу и Киеву». Якобы речь о том, что «Путин там образом показывает свою позицию по дальнейшему продолжению боевых действий и готовится ответить отказом на предложенное США и одобренное Киевом 30-дневное перемирие». При этом западные «аналитики» почему-то упускают из вида тот факт, что появился Верховный главнокомандующий в полевой военной форме именно в Курской области – там, где в августе прошлого года был введён режим контртеррористической операции после вторжения украинских войск, и там, где территорию российской признают и в Киеве, и на Западе. В связи с этим трактовать военную форму одежды президента как «сигнал» если и нужно, то как сигнал к намерению не останавливать КТО в Курской области до тех пор, пока враг не будет уничтожен в этом российском регионе или как минимум выбит оттуда. Что думает Владимир Путин о перемирии на других участках фронта, уже именно в зоне СВО, знает только сам Владимир Путин.
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20 час.
Евгений Кузнецов
Только полная капитуляция фашиского режима-других вариантов не должно быть.
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13 час.
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