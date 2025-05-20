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Царьград

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КХЛ назвала тройку лучших вратарей сезона 2024/25: Исаев, Подъяпольский, Серебряков

КХЛ назвала тройку лучших вратарей сезона 2024/25: Исаев, Подъяпольский, Серебряков

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила финалистов на приз лучшему вратарю сезона 2024/25. В тройку вошли Даниил Исаев из «Локомотива», Владислав Подъяпольский из «Динамо» и Никита Серебряков из СКА/«Авангард».

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