КХЛ назвала тройку лучших вратарей сезона 2024/25: Исаев, Подъяпольский, Серебряков

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила финалистов на приз лучшему вратарю сезона 2024/25. В тройку вошли Даниил Исаев из «Локомотива», Владислав Подъяпольский из «Динамо» и Никита Серебряков из СКА/«Авангард».