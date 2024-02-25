Что подарить девочке-подростку на 8 марта

Выбрать подарок для девочки 12-16 лет – непростая задача. В этом возрасте девочка нагружена учебой, испытывает гормональную перестройку, пытается найти свое место в социуме и даже засматривается на мальчиков.
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