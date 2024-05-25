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В МИД заявили, что Россия ответит на любые враждебные действия США

В МИД заявили, что Россия ответит на любые враждебные действия США

НАТО создает сеть киберлабораторий по периметру российских границ в Прибалтике, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Молдавии и Грузии, но Россия ответит на любые враждебные действия, направленные против нее в сфере информбезопасности.

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