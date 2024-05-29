Рядовой Кара-Сал уничтожил 4 дрона "Баба-Яга" и пулеметный расчет ВСУ

Минобороны РФ Номер расчета зенитного артиллерийского взвода рядовой Херел Кара-Сал уничтожил четыре беспилотника "Баба-Яга", с помощью которых боевики ВСУ пытались навести на наши позиции дроны-камикадзе.
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