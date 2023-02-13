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Итоги опроса: на 14 февраля мужья потратят больше, чем жены

Итоги опроса: на 14 февраля мужья потратят больше, чем жены

В День всех влюбленных мужчины делают более дорогие подарки, чем женщины. Причем для мужчин в приоритете презенты для жен, тогда как женщины большую сумму закладывают на подарок для возлюбленного, с которым не состоят в официальных отношениях.

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