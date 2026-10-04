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Дмитриев: Мерц хочет, чтобы немцы больше работали ради Украины

Дмитриев: Мерц хочет, чтобы немцы больше работали ради Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет, чтобы немецкие граждане больше работали ради Украины. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X .

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