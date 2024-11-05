“Чимин всегда был разрушением между ними”, — таролог о том, как Мочи повлиял на дружбу Ви и Чонгука

Чонгук, Ви и Чимин – это парни, отношения в дружбе у которых всегда были запутанными. Кто-то считал, что Чим является лучшим другом для Ви, кто-то – для Чонгука, а кто-то был уверен, что он – третий лишний в приятельстве остальных 2 селебрити.