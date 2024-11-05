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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

“Чимин всегда был разрушением между ними”, — таролог о том, как Мочи повлиял на дружбу Ви и Чонгука

“Чимин всегда был разрушением между ними”, — таролог о том, как Мочи повлиял на дружбу Ви и Чонгука

Чонгук, Ви и Чимин – это парни, отношения в дружбе у которых всегда были запутанными. Кто-то считал, что Чим является лучшим другом для Ви, кто-то – для Чонгука, а кто-то был уверен, что он – третий лишний в приятельстве остальных 2 селебрити.

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