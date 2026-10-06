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В ХМАО подтвердили, что актриса Михалкова родила дочь главе региона Кухаруку

В ХМАО подтвердили, что актриса Михалкова родила дочь главе региона Кухаруку

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук женился на актрисе Надежде Михалковой, у них родилась дочь.

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