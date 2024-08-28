Итальянец спрятал матери в морозилке, чтоб получать ее пенсию

Итальянец спрятал тело своей матери в морозильнике, чтобы скрыть ее смерть и получать за нее пенсию. Как сообщает ANSA, в Сарроке (столичный город Кальяри) 54-летний мужчина был обвинен в сокрытии тела и мошенничестве против государства при отягчающих обстоятельствах: полиция обыскала его дом и обнаружила тело его 78-летней матери в морозильной камере, расположенной на первом этаже дома.