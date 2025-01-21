На рынке есть предпосылки для достижения 3000 пунктов по индексу МосБиржи

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от «Финама». Мировые фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику благодаря политическим заявлениям президента США Дональда Трампа и сильной корпоративной отчетности.
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