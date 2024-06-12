Петербург признан самым дорогим для свадьбы городом РФ

Спрос на свадебные услуги в целом по стране вырос на 27%. Петербург на фоне общего снижения цен на празднование свадеб в 2024 году оказался самым дорогим российским городом для проведения важного торжества.
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