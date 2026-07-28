Игорь Кобзев проверил дорожные работы в Усолье-Сибирском

Во время рабочей поездки по городу Усолье-Сибирскому губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил, как в городе идут дорожные работы, начатые в рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области».
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