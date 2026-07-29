Завод «Техно» в Серпухове модернизирует производство

Завод «ТЕХНО», входящий в структуру «ТЕХНОНИКОЛЬ, продолжает масштабную модернизацию в Серпухове. Проект реализуют в рамках глобальной реконструкции, завершение которой запланировано на сентябрь 2026 года.
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