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Завод «Техно» в Серпухове модернизирует производство

Завод «Техно» в Серпухове модернизирует производство

Завод «ТЕХНО», входящий в структуру «ТЕХНОНИКОЛЬ, продолжает масштабную модернизацию в Серпухове. Проект реализуют в рамках глобальной реконструкции, завершение которой запланировано на сентябрь 2026 года.

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