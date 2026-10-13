Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали участника мошеннической схемы с похищенными у кировчанки деньгами

Кировские полицейские во взаимодействии с коллегами из МВД по Республике Татарстан задержали очередного курьера, помогавшего телефонным мошенникам похищать сбережения граждан.

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