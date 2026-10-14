В Самаре очистили 23 км ливневок перед холодами

Муниципальное предприятие «Инженерные системы» до наступления заморозков обследует и очистит от летних загрязнений более 400 километров водоотводных сетей, а также свыше 17 тысяч смотровых и дождеприемных колодцев.
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