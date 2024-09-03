Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кирби анонсировал «варианты действий» США против Мадуро

Кирби анонсировал «варианты действий» США против Мадуро

Власти США совместно с партнерами рассматривают шаги возможных действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чиновников страны из-за выдачи ордера на арест кандидата от опозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалеса.

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