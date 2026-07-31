В МИД назвали "молчанием ягнят" нежелание Европы замечать милитаризацию Германии

Guido Kirchner/picture-alliance/dpa/TASS Европейцы готовятся к войне с Россией. Об этом 31 июля заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции.
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