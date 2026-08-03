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Всё о женщинах

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Вельвет возвращается: как носить главную осеннюю ткань 2026 года

Вельвет возвращается: как носить главную осеннюю ткань 2026 года

До осени остался всего лишь месяц. Да, да, лето красное прошло, оглянуться не успеем, как листья пожелтеют, небо затянутся тучами, краски посереют и вместо коротких платьев придется вновь облачаться в теплые вещи.

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