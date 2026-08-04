IT-медиахолдинг «Регионы России» поздравляет Андрея Ветлужских с 65-летним юбилеем

Уважаемый Андрей Леонидович!От имени коллектива IT-медиахолдинга «Регионы России» примите самые искренние поздравления с 65-летним юбилеем!За Вашими плечами десятилетия работы, посвященной защите интересов человека труда, развитию социального партнерства и укреплению профсоюзного движения.
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