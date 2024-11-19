В зоне боевых действий на Украине обнаружили запрещенное отравляющее вещество

МОСКВА, 19 ноября, ФедералПресс. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в образцах, взятых в прошлом месяце в Днепропетровской области на Украине, были обнаружены следы токсичного химиката, который запрещен для использования в военных целях.