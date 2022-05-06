Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Nikonorova
    Когда наши освободят Одессу, надеюсь Долина выступит в своем родном городе.Лариса Долина поч...
  • Natalia Nikonorova
    Когда наши освободят Одессу, надеюсь Долина выступит в своем родном городе.Лариса Долина поч...
  • Игорь Лашкевич
    Надо было случайно посадить!Петербурженку ошт...

РПЦ назвала Орбана разумным политиком за несогласие с санкциями против патриарха Кирилла

РПЦ назвала Орбана разумным политиком за несогласие с санкциями против патриарха Кирилла

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда оценил отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддерживать санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх