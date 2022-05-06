РПЦ назвала Орбана разумным политиком за несогласие с санкциями против патриарха Кирилла

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда оценил отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддерживать санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.