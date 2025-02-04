Суд признал законным решение о банкротстве Елены Блиновской

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве блогера Елены Блиновской. «Оставить решение первой инстанции о признании Блиновской несостоятельной (банкротом) без изменения», — приводит РИА Новости решение судьи.
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