Казахстанские суды наделят правом выселять граждан из дома за агрессию в семье

Казахстанские власти планируют законодательно ограничить права семейных агрессоров. Согласно новой редакции закона, суды будут иметь право временно выселять граждан из дома за проявление агрессии по отношению к членам семьи.
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