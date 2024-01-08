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Казахстанские суды наделят правом выселять граждан из дома за агрессию в семье

Казахстанские суды наделят правом выселять граждан из дома за агрессию в семье

Казахстанские власти планируют законодательно ограничить права семейных агрессоров. Согласно новой редакции закона, суды будут иметь право временно выселять граждан из дома за проявление агрессии по отношению к членам семьи.

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