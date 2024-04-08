МЧС РФ: есть большой риск затопления целых районов Тюмени

Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил в рамках выездного расширенного заседания комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, что существует большой риск затопления целых микрорайонов Тюмени.
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