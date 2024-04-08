Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    На его тельце кто - то ручку расписывал !?Mash: блогеру Мил...
  • Meerflieger
    Ага, в каждой области и республике..."Ведомости": влас...
  • rafael yulaev
    они вывозят свои войска под видом раненых видимо решили отступать чтобы при отступлении не перебили"РГ": колонны ско...

МЧС РФ: есть большой риск затопления целых районов Тюмени

МЧС РФ: есть большой риск затопления целых районов Тюмени

Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил в рамках выездного расширенного заседания комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, что существует большой риск затопления целых микрорайонов Тюмени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх