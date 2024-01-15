Глава депздрава ХМАО анонсировал новую льготу для диабетиков

Власти ХМАО будут выдавать больным сахарным диабетом I типа бесплатные иглы к шприц-ручкам. Новую льготу анонсировал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале «Доктор DAA».
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