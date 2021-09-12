Вечерняя Москва

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В Греции сообщили о рекордных поставках вина в Россию в этом году

В Греции сообщили о рекордных поставках вина в Россию в этом году

Экспорт греческого вина в Россию растет. За 2021 год ожидаются его рекордные поставки. Об этом в воскресенье, 12 сентября, рассказал член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу крупной винодельческой компании Георгий Канакис.

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