В Греции сообщили о рекордных поставках вина в Россию в этом году

Экспорт греческого вина в Россию растет. За 2021 год ожидаются его рекордные поставки. Об этом в воскресенье, 12 сентября, рассказал член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу крупной винодельческой компании Георгий Канакис.