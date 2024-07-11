КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ГЕНЕРАЛОВ ПЫТАЛИСЬ ВЗОРВАТЬ, АВИАКРЕЙСЕР — УНИЧТОЖИТЬ: РУССКИЕ РАЗВЕДЧИКИ ПОБЕДИЛИ, НО ГОРЬКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ ОСТАЛОСЬ Теперь мы знаем о предотвращении сразу двух диверсий, которые планировало совершить ГУР Украины: взрыва на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и доставки высокопоставленным военачальникам Минобороны России посылок с бомбами.
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