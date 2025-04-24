Киев вывозит тела иностранных наёмников через морг в Жешуве, Польша. Полковник запаса Геннадий Алехин и командир батальона Миф подчёркивают: наёмники погибают не только на передовой, но и в тылу, а их эвакуация осуществляется отдельно от украинских солдат.
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