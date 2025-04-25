Полиция ищет хулиганов с «оранжевой» ветке метро Петербурга

Возбуждено уголовное дело Полиция Петербурга ищет компанию несовершеннолетних, которые нарушали общественный порядок на «оранжевой» ветке метро Северной столицы, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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