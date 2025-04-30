Сергей Кочеров: «Победа далась нашему народу ценой неимоверно больших жертв»

«Чем дальше от нас по времени Великая Отечественная война, тем дороже воспоминания о ней участников и очевидцев, тем выше ответственность людей науки и искусства, кто изучает события той войны и отражает их в своих произведениях», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, размышляя о том, как память о Великой Отечественной войне влияет на идентичность народа.