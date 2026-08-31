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Воронежские новости

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От +29 до первых дождей: погода в Воронежской области на неделю

Первая неделя осени начнется по-летнему тепло. В День знаний воздух прогреется до +29 градусов, а большую часть недели осадков не ожидается.

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