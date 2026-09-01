В Тюменской области общественники присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

В Тюменской области председатель Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Омутинский», представительница «Движения Первых» Анастасия Ячменева и сотрудники полиции присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться».
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