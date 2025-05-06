«Войны сук и воров» в СССР

Все слышали невеселую шутку, что в СССР половина населения сидела, а половина их охраняла. Это было недалеко от истины и большинство граждан огромной страны имели судимости или родственников с тюремным прошлым.
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