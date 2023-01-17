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Читатели Daily Mail негативно прокомментировали поездку жены Зеленского на ВЭФ в Давосе

Читатели Daily Mail негативно прокомментировали поездку жены Зеленского на ВЭФ в Давосе

Читатели британского издания Daily Mail негативно прокомментировали новость о поездке жены президента Украины Владимира Зеленского Елены на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

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