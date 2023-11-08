В США допустили проведение своей спецоперации при перевороте в Мексике

США сами вынудили Россию начать проведение спецоперации по защите Донбасса, однако Вашингтон предпринял такие же меры при антиамериканском госперевороте в Мексике, заявил основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в статье для Newsweek.
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