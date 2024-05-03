Посольство Израиля: прекращение огня возможно только для освобождения заложников

Израиль не допускает возможности временного прекращения боевых действия в секторе Газа на время праздников, такой вариант возможен только в целях освобождения заложников, удерживаемых боевиками палестинской группировки ХАМАС.
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