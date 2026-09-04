«Узнать из первых уст»: Абдулганиев встретился с бизнесом в Высокогорском районе

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил Высокогорский район в рамках системной работы по снижению административной нагрузки на бизнес, проводимой по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Сборная России сы...
- АЗ Сборная России сы...
- Казанец проломил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым