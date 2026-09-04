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Татар-информ

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«Узнать из первых уст»: Абдулганиев встретился с бизнесом в Высокогорском районе

«Узнать из первых уст»: Абдулганиев встретился с бизнесом в Высокогорском районе

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил Высокогорский район в рамках системной работы по снижению административной нагрузки на бизнес, проводимой по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

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